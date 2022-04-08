الأمم المتحدة تكشف عن خطة من مسارَيْن للتصدي لتهديد خزان صافر

وتفصيلاً، أوضح غريسلي في مؤتمر صحفي أمس الجمعة أن الخطة التي أعدتها الأمم المتحدة تتألف من مسارين، الأول تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم صافر خلال فترة مستهدفة، تمتد لـ 18 شهرًا.