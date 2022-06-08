الأمم المتحدة: 7 ملايين لاجئ نزحوا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

وبينت "فرونتكس" أن بعض الأوكرانيين بدؤوا في الرجوع إلى بلدهم، وأنه في الفترة ما بين 25 إلى 31 مايو الماضي، خرج نحو 260 ألف أوكراني من الاتحاد الأوروبي عائدين إلى بلادهم.