الأمم المتحدة: 7 ملايين لاجئ نزحوا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم "الأربعاء"، أنها سجلت أكثر من 7 ملايين حالة عبور للحدود من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.
من جهتها أفادت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" في آخر تقدير لها بأن 5.3 مليون أوكراني دخلوا الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب في فبراير، وأن العدد الإجمالي للمهجرين الذين دخلوا الاتحاد بما فيهم المواطنون غير الأوكرانيين بلغ 7 ملايين؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبينت "فرونتكس" أن بعض الأوكرانيين بدؤوا في الرجوع إلى بلدهم، وأنه في الفترة ما بين 25 إلى 31 مايو الماضي، خرج نحو 260 ألف أوكراني من الاتحاد الأوروبي عائدين إلى بلادهم.
وأضافت: العدد الإجمالي للأوكرانيين الذين عادوا إلى بلادهم منذ بدء الحرب بلغ 2.3 مليون أوكراني.