الأمن السوداني يطلق الغاز على متظاهرين لمنع تقدمهم إلى القصر الرئاسي

ورفع المتظاهرون في شمال الخرطوم أعلام السودان وصور المتظاهرين، الذين قتلوا خلال الاحتجاجات منذ الانقلاب، الذين بلغ عددهم 85 قتيلاً، وفقاً للجنة الأطباء المركزية.