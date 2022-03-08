الأمن السوداني يطلق الغاز على متظاهرين لمنع تقدمهم إلى القصر الرئاسي

أطلقت قوات الأمن السودانية الغازات المسيلة للدموع، اليوم (الثلاثاء) على آلاف المتظاهرين المناهضين لانقلاب الجيش؛ لمنع تقدمهم إلى القصر الرئاسي في وسط الخرطوم.
وذكر شاهد عيان، أن عدة متظاهرين أصيبوا بجروح، وفقاً لـ"فرانس 24".
وانطلقت التظاهرات بمناسبة يوم المرأة العالمي، تحت شعار "موكب نساء السودان"، وهتف المتظاهرون "عاشت الكنداكات" وهو الاسم الذي يطلقه السودانيون على الناشطات السودانيات اللاتي يشاركن في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.
ورفع المتظاهرون في شمال الخرطوم أعلام السودان وصور المتظاهرين، الذين قتلوا خلال الاحتجاجات منذ الانقلاب، الذين بلغ عددهم 85 قتيلاً، وفقاً للجنة الأطباء المركزية.