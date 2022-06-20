الأوسع من نوعها في إفريقيا .. أمريكا والمغرب يطلقان مناورات عسكرية

وأضافت أن المناورات يشارك فيها أكثر من 7 آلاف جندي من عشرة بلدان، بينها البرازيل وتشاد وفرنسا والمملكة المتحدة بحضور مراقبين عسكريين من حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومن 15 بلدًا شريكًا، بينها إسرائيل التي تحضر للمرة الأولى.