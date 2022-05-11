الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال اقتحم الأقصى 21 مرة خلال الشهر الماضي فقط

ووثّق التقرير الانتهاكات التي جرت في احتفالات الكنائس المسيحية في "سبت النور" في البلدة القديمة في القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين الأبدية، والتي حوّلها الاحتلال إلى ثكنة عسكرية؛ حيث فرضت سلطات الاحتلال وأجهزته قيودًا على أعداد الداخلين إلى "كنيسة القيامة" في القدس المحتلة؛ للمشاركة في هذه الاحتفالات، واقتحمها بسلاحه. واعتدى جنوده على المصلين الآمنين في مشهد غير مسبوق خلال أهم الأعياد المسيحية؛ مخالفًا قراراته التي سبقت الاحتفالات بتحديد أعداد المحتفلين.