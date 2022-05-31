"الأونروا" تنفي نقل صلاحياتها إلى منظمات ووكالات أممية ودولية أخرى

وأكد "أبوحسنة" أن الأونروا منذ تأسيسها تجري مشاورات مع هيئات أممية أخرى؛ لإشراكها في عملها، وأن ذلك لا يعني أبدًا أنها تنوي التخلي عن مسؤولياتها أو واجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.