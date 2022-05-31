"الأونروا" تنفي نقل صلاحياتها إلى منظمات ووكالات أممية ودولية أخرى

نفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)، ما قالته فصائل فلسطينية عن عزم الوكالة نقل صلاحياتها إلى منظمات ووكالات أممية ودولية أخرى وتوزيع مهامها عليها.
وقال عدنان أبوحسنة المستشار الإعلامي لأونروا لـ"بي بي سي": "إن ما يجري هو في إطار التعاون والعمل المعتاد الذي تقوم به الوكالة الدولية من تنسيق وتعاون مع المنظمات الإغاثية كافة في العالم".
وأكد "أبوحسنة" أن الأونروا منذ تأسيسها تجري مشاورات مع هيئات أممية أخرى؛ لإشراكها في عملها، وأن ذلك لا يعني أبدًا أنها تنوي التخلي عن مسؤولياتها أو واجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وكانت لجنة المتابعة العليا للقوى والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية دعت لعقد اجتماع طارئ لها اليوم الثلاثاء في مدينة غزة؛ لبحث ما وصفته بـ"التصريحات الخطيرة" للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.