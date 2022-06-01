"الإرياني": إيران تهرّب الأسلحة والمخدرات للفتك باليمنيين والعبث بأمن المنطقة

وأشار إلى أن النظام الإيراني يواصل العربدة في المنطقة عبر إنشاء الميليشيات الطائفية المسلحة لإدارة حروب بالوكالة وإقلاق امن واستقرار المنطقة وتهديد خطوط الملاحة، وتهريب الأسلحة والمخدرات، مستغلاً الصمت الدولي وغض الطرف عن ممارساته الإرهابية التي تشكل انتهاكًا فاضحًا للقوانين والمواثيق الدولية.