"الإرياني": الحوثيون لم ينفِّذوا التزاماتهم في الهدنة ويواصلون خرقها

قال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، اليوم الأحد: "إن ميليشيا الحوثي لم تنفِّذ أيًّا من التزاماتها الواردة في إعلان الهدنة، وواصلت خروقاتها في مختلف الجبهات، وتنصلت من التزام فتح المعابر وتسهيل تنقُّل المواطنين وحركة البضائع بين المحافظات".