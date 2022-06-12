"الإرياني": الحوثيون لم ينفِّذوا التزاماتهم في الهدنة ويواصلون خرقها

قال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، اليوم الأحد: "إن ميليشيا الحوثي لم تنفِّذ أيًّا من التزاماتها الواردة في إعلان الهدنة، وواصلت خروقاتها في مختلف الجبهات، وتنصلت من التزام فتح المعابر وتسهيل تنقُّل المواطنين وحركة البضائع بين المحافظات".
وأضاف "الإرياني" عبر "تويتر": "إن ميليشيا الحوثي عرقلت كل المبادرات والحلول لفتح طريق لا يتجاوز نصف كيلومتر في المدخل الرئيسي لمحافظة تعز".
وذكر أن الهدنة الأممية ومفاوضات الأردن كشفتا من جديد للداخل والخارج حقيقة ميليشيا الحوثي الإرهابية، وأنها من تقف حجر عثرة أمام جهود التهدئة وإحلال السلام، وتحاصر المدنيين، وتنهب الإيرادات لصالحها بدلاً من توجيهها لدفع مرتبات الموظفين، وتتخذ من الملف الإنساني مادة للتضليل والابتزاز والمساومة.
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثَين الأممي والأمريكي بإعادة النظر في طريقة تعاطيهم مع ميليشيا الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية على الميليشيا للانخراط بحُسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام، والحيلولة دون استغلالها الهدنة فرصة لترتيب الأوراق والتحضير لدورة جديدة من التصعيد.