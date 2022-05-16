"الإرياني": الحوثي تضع العراقيل لتقويض جهود التهدئة "بإيعاز" إيراني

وأضاف أن الحكومة اليمنية تقدم "التنازلات تلو التنازلات، وتتعاطى بإيجابية ومسؤولية مع المبادرات، تأكيدًا لالتزامها بدعم جهود التهدئة وإحلال السلام الشامل وفقًا للمرجعيات الثلاث، وحرصها على إنهاء معاناة ملايين اليمنيين المتفاقمة من جراء الحرب".