الإرياني: المشاورات التي انعقدت في الرياض وضعت اليمن بالمسار الصحيح

وأضاف عبر حسابه في تويتر: المشاورات التي مثلت تحولاً جذرياً في مسار الأزمة اليمنية أكدت حرص الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم السعودية، على جمع شمل اليمنيين وتوحيد كلمتهم لاستعادة دولتهم وإحلال السلام وتثبيت الأمن والاستقرار، بما في ذلك الحوثيون الذين ظل الباب مفتوحاً أمامهم للانضمام حتى اللحظة الأخيرة.