الإرياني: المشاورات التي انعقدت في الرياض وضعت اليمن بالمسار الصحيح

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن نجاح المشاورات اليمنية_اليمنية التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض بتنظيم ورعاية كريمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في إذابة جبل الجليد المتراكم من الخلافات بفعل سنوات الأزمة والصراع، وجمع الطيف اليمني وتوحيد كلمتهم، إنجاز تاريخي يعيد وضع البلد في المسار الصحيح.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: المشاورات التي مثلت تحولاً جذرياً في مسار الأزمة اليمنية أكدت حرص الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم السعودية، على جمع شمل اليمنيين وتوحيد كلمتهم لاستعادة دولتهم وإحلال السلام وتثبيت الأمن والاستقرار، بما في ذلك الحوثيون الذين ظل الباب مفتوحاً أمامهم للانضمام حتى اللحظة الأخيرة.
وتابع: المشاورات كرست إجماع الطيف السياسي والوطني تحت مظلة الشرعية، والامتداد الطبيعي لليمن كجزء من المنظومة الخليجية والفضاء العربي، في مقابل حالة العزلة الحوثية التي ترفض أي دعوة للحوار وحقن الدماء، وتواصل استخدام لغة الحرب وسيلة لتحقيق أهدافها، وتصر على التمترس كأداة قذرة بيد إيران.
نثمن الجهود التي بذلتها الأمانة العامة لمجلس التعاون وأخص بالذكر معالي الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وسرحان المنيخر سفير مجلس التعاون لدى اليمن، وكافة القيادات والعاملين الذين بذلوا جهوداً مضنية طيلة أيام لإنجاح الحدث السياسي الأبرز في اليمن منذ مؤتمر الحوار الوطني الشامل.