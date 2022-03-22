"الإرياني": تراخي المجتمع الدولي في مواجهة السياسة التدميرية لإيران والحوثي زعزع أمن المنطقة

وشدد "الإرياني" على أن استمرار هذا التخاذل الدولي إزاء التدخلات الإيرانية في اليمن، وممارسات ميليشيا الحوثي الإجرامية، التي ترقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛ ستكون له نتائج كارثية، وسيدفع ثمنه العالم أجمع، والشواهد السياسية والاقتصادية والأمنية على ذلك باتت ماثلة للعيان.