"الإرياني": تصاعد الأعمال الإرهابية ناجم عن زيادة التنسيق بين الحوثيين و"القاعدة" و"داعش"

وأدان "الإرياني" في هذا السياق العملية الإرهابية، التي استهدفت موكب اللواء صالح السيد مدير أمن محافظة لحج، أثناء مروره بمديرية خور مكسر في العاصمة المؤقتة، وأسفرت عن مقتل 4 من مرافقيه ومواطنين اثنين بينهم امرأة كانت على متن باص، وإصابة 7 آخرين، بجروح متفاوتة‏.