"الإرياني": تصاعد الأعمال الإرهابية ناجم عن زيادة التنسيق بين الحوثيين و"القاعدة" و"داعش"

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، اليوم (الأربعاء): "إن تصاعد الأعمال الإرهابية منذ بدء سريان الهدنة، يؤكد ارتفاع مستوى التنسيق بين مليشيا الحوثي وتنظيمي القاعدة، وداعش الإرهابيين؛ بهدف خلط الأوراق وزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، وتصفية القيادات العسكرية والأمنية والصحفيين المناهضين للمشروع الإيراني والانقلاب.
وأدان "الإرياني" في هذا السياق العملية الإرهابية، التي استهدفت موكب اللواء صالح السيد مدير أمن محافظة لحج، أثناء مروره بمديرية خور مكسر في العاصمة المؤقتة، وأسفرت عن مقتل 4 من مرافقيه ومواطنين اثنين بينهم امرأة كانت على متن باص، وإصابة 7 آخرين، بجروح متفاوتة.
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة الأنشطة التخريبية، التي تؤكد العلاقة بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية.
ودعا الأجهزة الأمنية لاستنفار كافة الجهود والإمكانيات لمواجهة الإرهاب، ومحاولات الإخلال بالأمن والاستقرار في المناطق المحررة.