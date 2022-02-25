"الإرياني" يدين اختطاف ميليشيا الحوثي لصحفي يعمل في السفارة الأمريكية باليمن

استنكر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الجمعة، اختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية للإعلامي عبدالرحمن الشرعبي، مساعد رئيس الملحقية الإعلامية بالسفارة الأمريكية في اليمن.

وقال "الإرياني"، في تغريدة له، إن "اختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية بإيعاز إيراني للإعلامي عبدالرحمن الشرعبي مساعد رئيس الملحقية الإعلامية بالسفارة الأمريكية في اليمن، واقتحام منزله في صنعاء، بعد أيام من اعتقال زميله في الملحقية الإعلامي نبيل سلطان، وإخفاءهم قسريًا، يؤكد استمرارها في نهج الإرهاب وانتهاك القانون الدولي".

وأضاف: "بدلاً من إطلاق ميليشيا الحوثي للمختطفين من موظفي السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، وإخلاء مقر السفارة في العاصمة المختطفة صنعاء، وإعادة محتوياتها المنهوبة، ذهبت لاعتقال المزيد منهم، في تحدٍ سافر للمجتمع الدولي، واستخفاف بالأصوات المعارضة لخطوة إعادة تصنيفها منظمة إرهابية".

وتابع وزير الإعلام اليمني: "نؤكد من جديد أن هذه الجريمة لا تمثل الشعب اليمني الذي يكن التقدير لأشقائه وأصدقائه، وأنها صادرة عن ميليشيا سيطرت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وضربت عرض الحائط بالقواعد الدبلوماسية، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية والانسانية، ولا تختلف في ممارساتها عن التنظيمات الإرهابية".

وطالب "الإرياني" المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي لإطلاق موظفي السفارة الأمريكية، والأمم المتحدة، وكافة السياسيين والإعلاميين والصحفيين المخفيين قسريًا في معتقلاتها، والتحرك الفوري وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية لإدراجها وقياداتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.