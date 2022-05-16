"الإرياني" يطالب بضغط دولي على مليشيا الحوثي لوقف صناعة وزراعة الألغام وتسليم خرائطها

وقال الوزيز معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن مليشيا الحوثي زرعت الألغام في المنشآت العامة والخاصة والمنازل والأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية والمزارع، دون تفريق بين هدف مدني وعسكري، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال وشيوخ فارقوا الحياة، أو نجوْا بعد أن بُترت أطرافهم".