الإضراب الأكبر منذ 30 عاماً.. الشلل يضرب سكك حديد بريطانيا

بدأ عمال السكك الحديدية في بريطانيا، اليوم (الثلاثاء)، إضرابًا لمدة ثلاثة أيام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، مع إغلاق خط من اثنين وإلغاء أربعة من أصل خمسة قطارات، في أكبر نزاع منذ ثلاثين عامًا.