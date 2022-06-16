الإضراب العام يشلّ تونس ردًّا على التدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي: إن نسبة نجاح الإضراب العام في القطاع العام فاقت ستة وتسعين في المئة، مضيفًا أن قرار الإضراب جاء ردّّا على التدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية في تونس.