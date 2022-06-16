الإضراب العام يشلّ تونس ردًّا على التدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي: إن نسبة نجاح الإضراب العام في القطاع العام فاقت ستة وتسعين في المئة، مضيفًا أن قرار الإضراب جاء ردّّا على التدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية في تونس.
وتجمع مئات الناشطين النقابيين أمام مقرّ الاتحاد التونسي للشغل، وسط العاصمة التونسية، مع إصابة البلاد بالشلل.
وقالت وسائل إعلام: إن الرحلات الجوية والبرية والبحرية قد تعطّلت بشكل كامل، بينما توقّفت برامج القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية المملوكة للدولة.
ودخل الاتحاد العام التونسي للشغل في إضراب عام اليوم الخميس، ودعا إلى خروج مظاهرات في عموم البلاد؛ احتجاجًا على تردّي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.