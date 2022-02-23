الإمارات تدرس شراء 13 منها.. ما إمكانات الطائرة الصينية "إل - 15" الأسرع من الصوت؟

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الأربعاء أنها تدرس الحصول على صفقة طائرات صينية أسرع من الصوت، من طراز هونغدو "إل - 15 فالكون"، وهي طائرة تدريب متطورة ذات قدرات هجومية.

وبيَّنت الوزارة عبر "تويتر" أنها تعتزم شراء 12 طائرة صينية من طراز "إل - 15".

وأضافت بأن هناك إمكانية لشراء 36 طائرة أخرى من هذا النوع في المستقبل.

وعن إمكانات الطائرة طراز هونغدو "إل - 15 فالكون" أفاد موقع "ميليتري توداي" الأمريكي بأن الطائرة "إل - 15" طائرة تدريب ومهاجمة خفيفة، أسرع من الصوت، بدأت الصين تطويرها في 2006، ودخلت الخدمة في الجيش الصيني منذ عام 2013.

وأوضح أن طاقم الطائرة "إل - 15" يتكون من فردين، ويصل طولها إلى 12.27 متر، وعرضها 9.48 متر، وارتفاعها 4.81 متر، ويبلغ وزن الطائرة بكامل حمولتها عند الإقلاع 9.5 طن.

ذكر "ميليتري توداي" أن السرعة القصوى للطائرة تتجاوز سرعة الصوت، وتصل إلى 1.4 ماخ، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 16 كيلومترًا، ويصل مداها إلى 3 آلاف و100 متر.

وأضاف بأن النسخة الهجومية من الطائرة تُسلَّح بصواريخ "جو - جو"، وصواريخ "جو - أرض"، ويمكن تسليحها بقنابل.