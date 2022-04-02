الإمارات ترحب بإعلان الهدنة ووقف الأعمال العسكرية في اليمن

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، عن ترحيبها بإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن قبول الهدنة، مؤكدةً دعمها جميعَ الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص؛ لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.