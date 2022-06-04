الإمارات تُرَحب بتمديد الهدنة في اليمن.. وتحث على الدفع باتجاه الحل الشامل

رحّبت الإمارات العربية المتحدة، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، تمديد الهدنة إلى شهرين؛ وفقًا لبنود الاتفاق الأساسي.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان: دولة الإمارات العربية المتحدة أثنت على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام، وتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.
ودعت في الوقت نفسه، جميع الدول إلى دعم تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن، والعمل على دفع الأطراف نحو الحل الشامل.
وأكدت الإمارات العربية المتحدة أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار؛ في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.