الإمارات تُرَحب بتمديد الهدنة في اليمن.. وتحث على الدفع باتجاه الحل الشامل

وأكدت الإمارات العربية المتحدة أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار؛ في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.