الإمارات ترسل 30 طنًّا من الإمدادات الطبية والإغاثية لأوكرانيا

أرسلت دولة الإمارات اليوم، طائرة تحمل على متنها 30 طنًّا من المواد والإمدادات الطبية والإغاثية؛ استجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين في أوكرانيا واللاجئين في دول الجوار، في ظل وجود أكثر من 1.2 مليون لاجئ حتى الآن.

وهبطت الطائرة في مدينة لوبلن في بولندا وتم تسليم الإمدادات الطبية والإغاثية إلى السلطات الأوكرانية في بولندا، ليتم تحريكها إلى داخل البلاد.

وأوضح سالم أحمد سالم الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا أن "إرسال طائرة الإمدادات الطبية والإغاثية؛ يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على ضمان توفير المتطلبات الإنسانية الضرورية في حالات النزاع للمدنيين خاصة من النساء والأطفال، بما يكفل توفير الاحتياجات الضرورية في مثل هذه الظروف الراهنة وما نتج عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية".

وأكد "الكعبي" وفق وكالة الأنباء الرسمية "وام"، التزام دولة الإمارات بنهج إنساني يدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي تحتاج إليها، وعلى وقوف الدولة وقيادتها إلى جانب كافة شعوب العالم للتغلب على أي أزمة إنسانية طارئة؛ ترسيخًا لنهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" القائم على العطاء والتسامح وخدمة الإنسانية جمعاء دون أي تمييز أو تفرقة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أعلنت عن تبرع بقيمة 18.36 مليون درهم (5 ملايين دولار أمريكي)؛ استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا؛ بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع.