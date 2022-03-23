الإمارات تعلن استخدام جزء من الاحتياطي النقدي وإصدار أدوات دَيْن عام لضبط الميزانية

ووفق صحيفة "البيان"، نص القانون علـى أن يعالج الفـرق التمويلـي المتوقـع للمحافظة على توازن الميزانية العامة للاتحاد بالسنة المالية 2022 مـن خـلال أي أو كـل مـن: استخدام جزء مـن حساب الاحتياطي النقدي للحكومة، إصدارات أدوات الدين العام، ضبط مصروفات الميزانية العامة من خلال الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء.