الإمارات تعلن بدء تحميل الوقود النووي في ثالث محطات "براكة" للطاقة السلمية

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الأحد، بدء شركة "نواة" للطاقة التابعة لها في تحميل حزم الوقود النووي بثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية.
وأضافت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن عملية تحميل حزم الوقود النووي تتم وفق كل المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية، بعد الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
من ناحيتها، أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن رخصة التشغيل الصادرة عنها في 17 يونيو الجاري تفوّض شركة "نواة" بتشغيل الوحدة الثالثة من محطة براكة للطاقة النووية لمدة 60 عامًا.
وقالت الهيئة في بيان، أصدرته بمناسبة بدء تحميل الوقود النووي في الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام": إن فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري تشمل قيام شركة "نواة" بتحميل حزم الوقود النووي في الوحدة الثالثة، حيث يقوم مفتشو الهيئة الموجودون في محطة براكة للطاقة النووية بالإشراف على العملية لضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية.
وأكدت أنها تعتزم القيام بعمليات تفتيشية على مدار الساعة من خلال مفتشيها المقيمين في محطة براكة، فضلًا عن إرسال مفتشين آخرين؛ لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقًا للمتطلبات.
وبعد استكمال مرحلة الاستعدادات للتشغيل، ستتولى الهيئة الدور الرقابي خلال فترة التشغيل التجاري للوحدة الثالثة؛ لضمان سلامة تشغيل المفاعل.
وعند تشغيلها على نحو تجاري خلال الشهور المقبلة، ستضيف المحطة الثالثة في براكة 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء دولة الإمارات أسوةً بالمحطتين الأولى والثانية، الأمر الذي يعزز جهود الدولة لتحقيق أهدافها بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
وتعد محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، وتضم أربعة مفاعلات من التصميم المتقدم APR-1400، ووصلت المحطة الرابعة إلى المرحلة النهائية من العمليات الإنشائية.