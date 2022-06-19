الإمارات تعلن بدء تحميل الوقود النووي في ثالث محطات "براكة" للطاقة السلمية

وقالت الهيئة في بيان، أصدرته بمناسبة بدء تحميل الوقود النووي في الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام": إن فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري تشمل قيام شركة "نواة" بتحميل حزم الوقود النووي في الوحدة الثالثة، حيث يقوم مفتشو الهيئة الموجودون في محطة براكة للطاقة النووية بالإشراف على العملية لضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية.