الإمارات: علاقتنا مع أمريكا تمر بمرحلة اختبار

وصف السفير الإماراتي في الولايات المتحدة يوسف العتيبة، اليوم (الخميس) العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة، بأنها "تمرّ بمرحلة اختبار القدرة على تحمّل الإجهاد"، وذلك بعد سلسلة تباينات في المواقف بين الحليفين، آخرها حيال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال "العتيبة" خلال مؤتمر حول صناعة الدفاع والتكنولوجيا والأمن في أبوظبي: "علاقتنا مع الولايات المتحدة مثل أي علاقة أخرى. في أيام تكون علاقة صحية، وفي أيام تكون محل تساؤل"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "اليوم، نمرّ بمرحلة اختبار جهد، لكنني واثق من أننا سنخرج منها وسنكون في موقع أفضل".

وامتنعت الإمارات الجمعة عن التصويت على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.