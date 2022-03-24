الاتحاد الأوروبي: روسيا غير مهتمة بالتفاوض مع أوكرانيا لأنها لم تحقق أهدافها

ذكر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الخميس)، أن روسيا غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في أوكرانيا حالياً؛ لأن جيشها لم يحقق بعد أهدافه العسكرية.
وقال "برويل" في مقابلة مع قناة "تي في إي" الإسبانية: "لا تريد روسيا في الوقت الحالي الجلوس والتفاوض على أي شيء، فما تريده هو احتلال الأرض".
وأضاف: "إن روسيا ترغب في تطويق الساحل إلى الحدود مع مولدوفا وعزل أوكرانيا عن البحر، وإنها تريد التفاوض بشكل جاد فقط عندما تحقق مركز قوة".
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي وحلفاءه سيواصلون تزويد الجيش الأوكراني بالمساعدات العسكرية، وفقاً لـ"الشرق".