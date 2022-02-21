الاتحاد الأوروبي: سنرد بحزم على اعتراف روسيا بالانفصاليين في شرق أوكرانيا

قال الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إنه سيرد بحزم على اعتراف روسيا بالانفصاليين في شرق أوكرانيا، وفقاً للعربية نت.

وتفصيلاً، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب عاطفي بثّه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أنّ الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.

وفي كلمة للشعب الروسي، أكد بوتن أن أوكرانيا " جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا"، وأعلن قرار الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

وقال بوتين "أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخّر كثيراً، بالاعتراف فوراً باستقلال وسيادة كلّ من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية"، قبل أن يبثّ التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقيات للتعاون المشترك.

وقال بوتين في الخطاب، إن الزعيم الشيوعي السابق جوزيف ستالين، حرر أوكرانيا ومنحها بعض الأراضي لتشكيل دولتها.. وهي جزء لا يتجزأ من تاريخنا، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

أما عن منطقة دونباس المتنازع عليها، قال بوتن إنها "سحبت من سيادة روسيا إلى السيادة الأوكرانية".. وأكد أن شرقي أوكرانيا "أرض روسية قديمة."

وشدد بوتن على أن روسيا قدمت بشكل دائم مساعدات لشركائها في رابطة الدول المستقلة من الاتحاد السوفييتي، ومن ضمنها أوكرانيا.

وأشار إلى أن روسيا تحملت مسؤولية جميع ديون دول الاتحاد السوفيتي، منوها إلى أن المساعدات التي قدمتها روسيا لأوكرانيا منذ عام 1991 وصلت إلى أكثر من 150 مليار دولار.

واستمر بوتين بمهاجمة "الجارة": "أوكرانيا استفادت من التعامل مع روسيا ولم تقدم أي شيء لها".

وتابع: "لم تف أوكرانيا بأي التزامات تجاه روسيا، ويكفي أن نتذكر سرقتها للغاز، وابتزازها لروسيا بسبب مرور الغاز من أراضيهم، واستخدموا هذه الورقة لتهديد روسيا والحوار مع الغرب."

وقال بوتن إن "أوكرانيا بدأت باستنساخ النظام الغربي، ولم تكترث الحكومة لازدهار الشعب، بل العمل على تحقيق الأرباح لإبرام الصفقات مع الدول الغربية".

وأكمل: "أوكرانيا لم يكن لديها مطلقا تقاليد "دولة حقيقية".. وهي الآن تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية.. أوكرانيا أصبحت دولة فقيرة وذات اقتصاد منهار".

وتساءل بوتين: " هل ما تعيشه أوكرانيا يمثل الحضارة الغربية؟"، وخاطب الشعب الأوكراني قائلاً: "على الأوكرانيين أن يفهموا أن بلدهم تحت الاستعمار".

وهاجم بوتين الحكومة الأوكرانية لمحاربتها للغة الروسية: "السلطات الأوكرانية عملت على تهميش اللغة الروسية.. اليوم ينظر للناطق باللغة الروسية في أوكرانيا على أنه "أجنبي".

واتهم أوكرانيا بعزمها على تصنيع أسلحة نووية خاصة بها، وأن الغرب قد يساعدها، وحذر من إن "إذا حصلت أوكرانيا على أسلحة دمار شامل فإن الوضع العالمي سيتغير تغيرا جذريا ولا يسعنا تجاهل ذلك".

وتوقع أن تفرض القوى الغربية عقوبات على روسيا "بأي حال"، وأنها ستجد ذرائع لها.