العالم
الاتحاد الأوروبي وإيران يعلنان استئناف محادثات فيينا النووية خلال أيام
"بوريل" أشار إلى اتخاذ واشنطن وطهران قرارات
أعلن منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم (السبت)، استئناف محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، خلال أيام، في أعقاب اجتماع وصفه الجانبان بـ"الإيجابي".
واعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي زيارته إلى طهران مهمة لإبقاء الاتفاق النووي على المسار.
وأعرب عن سعادته لقرب استئناف المحادثات النووية ولاتخاذ قرارات في طهران وواشنطن، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمر صحافي مشترك مع "بوريل" في طهران: إن إيران مستعدة خلال الأيام المقبلة لاستئناف المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي".
وأضاف: "نأمل في التوصل إلى نتيجة في محادثات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، والحل الدبلوماسي هو الحل الأمثل والأنجح ونحن نرحب به".