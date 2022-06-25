الاتحاد الأوروبي وإيران يعلنان استئناف محادثات فيينا النووية خلال أيام

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمر صحافي مشترك مع "بوريل" في طهران: إن إيران مستعدة خلال الأيام المقبلة لاستئناف المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي".