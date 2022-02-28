الاتحاد الأوروبي يتعهد بزيادة دعم أوكرانياً عسكرياً .. وتشديد العقوبات على روسيا وبيلاروسيا

تعهد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الاثنين) بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا التي تواجه غزواً روسياً، وتشديد حزمة العقوبات على روسيا وبيلاروسيا وكل من يشارك في الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبين "بوريل" في مؤتمر صحفي أن الحرب على أوكرانيا تسببت في الكثير من الضحايا المدنيين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وشدد على أن الكتلة الأوروبية يجب أن تقلل انكشافها على النفط والغاز الروسيين.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي نشّط مركز الأقمار الصناعية بمدريد؛ لدعم أوكرانيا بالمزيد من المعلومات الاستخباراتية.