الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين بالضفة منذ عقود

حذر سفير الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورغسدورف، اليوم (الخميس)، من احتمال طرد جماعي للفلسطينيين من منطقة في الضفة الغربية المحتلة هي محور معركة قضائية مزمنة في أعقاب قرار محكمة إسرائيلية.
وقال "بورغسدورف" خلال جولة له في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة، حيث ازدادت وتيرة إجبار الفلسطينيين على إخلاء منازلهم بعد خسارتهم قضية تتعلق بحقهم في الأرض، في المحكمة العليا الإسرائيلية في الرابع من مايو: "إذا كانت المسألة تتعلق بعمليات إخلاء جماعية ونقل قسري، فستكون أكبر عملية نقل قسري في عقود - هذا ما نخشاه هنا".
وبيّن أن عمليات الهدم ارتفعت بشكل كبير منذ صدور الحكم، وفقًا لـ"فرانس 24".
قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأن أكثر من ألف شخص يعيشون في قرى منطقة مسافر يطا، "فشلوا في إثبات" مطالبتهم بأنهم كانوا مقيمين بشكل دائم هناك، قبل أن يعلنها جيش الاحتلال منطقة عسكرية محظورة تسمى "ميدان الرماية 918".
وهُدم 27 مبنى منذ صدور الحكم، كما صدرت أوامر لتنفيذ 30 عملية هدم أخرى، أي ما يزيد على المعدل بمرتين في السنوات الماضية، وفقًا لمصدر في الاتحاد الأوروبي.