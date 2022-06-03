الاتحاد الأوروبي يرحب بتمديد الهدنة في اليمن

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في العمل مع جميع الأطراف في اليمن، وبدعم كامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة غروندبرغ، من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.