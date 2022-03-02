الاتحاد الأوروبي يستبعد 7 بنوك روسية من نظام "سويفت"

استبعدت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سبعة مصارف روسية من نظام المدفوعات المالية العالمي "سويفت"، إلا أنها استثنت مؤسستين ماليتين كبيرتين مرتبطتين بقطاع المحروقات؛ بحسب ما ذكرت الصحيفة الرسمية للاتحاد، اليوم "الأربعاء".

وبينت الصحيفة أن بين المؤسسات المستبعدة بنك "في تي بي" ثاني مصارف روسيا.

وأضافت أن الإجراء لا يشمل مصرف "سبيربنك" الرئيسي، الذي يمر عبره الجزء الأكبر من التسديدات لإمدادات الغاز والنفط الروسيين اللذين تعتمد عليهما الدول الأوروبية بشكل كبير؛ وفقًا لـ"رويترز".