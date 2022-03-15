الاتحاد الأوروبي يضيف ميليشيا "الحوثي" إلى القائمة السوداء

أضاف الاتحاد الأوروبي ميليشيا الحوثي اليمنية إلى القائمة السوداء للاتحاد، بعد أن قام الحوثيون خلال الفترة الماضية بتنفيذ هجمات أصابت المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، وعرقلوا إيصال المساعدات الإنسانية، كما طبّقوا سياسة العنف الجنسي والقمع ضد النساء، وشاركوا في تجنيد الأطفال واستخدامهم، واستخدموا ألغاماً أرضية عشوائية، وهاجموا السفن التجارية في البحر الأحمر بعبوات ناسفة وألغام تحت الماء.