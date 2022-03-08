الاتحاد الأوروبي يعد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا وبيلاروسيا

نقلت "رويترز" عن 3 مصادر، اليوم (الثلاثاء)، أن المفوضية الأوروبية أعدت حزمة جديدة من العقوبات تستهدف روسيا وبيلاروسيا، بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.
وذكرت المصادر أن العقوبات التي سيناقشها سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم ستشمل حظر 3 بنوك بيلاروسية من نظام سويفت المصرفي، وإضافة عدد من النخبة الحاكمة والنواب الروس إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.
وأضافت المصادر أن حزمة العقوبات الجديدة ستحظر أيضاً الصادرات من الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا البحرية إلى روسيا، وتقدم إرشادات بشأن مراقبة العملات المشفرة لتجنب استخدامها للالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.