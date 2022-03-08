الاتحاد الأوروبي يعد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا وبيلاروسيا

وذكرت المصادر أن العقوبات التي سيناقشها سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم ستشمل حظر 3 بنوك بيلاروسية من نظام سويفت المصرفي، وإضافة عدد من النخبة الحاكمة والنواب الروس إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.