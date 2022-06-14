الاتحاد الأوروبي يفرج عن الأموال المخصصة للفلسطينيين خلال 2021

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم "الثلاثاء"، أنه من الممكن تقديم تمويل أوروبي بمئات الملايين من اليورو لدعم الأراضي الفلسطينية، بعد أن تم حل المشاكل التي حالت دون تحقيق ذلك.
وقالت أورسولا فون دير لاين، خلال زيارة إلى رام الله بالضفة الغربية المحتلة: "يسعدني أن أعلن إمكانية صرف أموال الاتحاد الأوروبي لعام 2021 بسرعة، فقد انتهت كل الصعوبات، وأوضحنا أن الصرف سيتم".
من جانبه أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، عن شكره لرئيسة المفوضية الأوروبية على استئناف المساعدات؛ وفقًا لـ"رويترز".
وتعد المفوضية الأوروبية، التي تساهم بنحو 300 مليون يورو سنويًّا مع دول ومؤسسات أوروبية أخرى تساهم بمبلغ مماثل، أكبر المانحين للأراضي الفلسطينية التي تعرضت لضغوط مالية متزايدة.
وتعطل دفع الأموال بسبب خلاف حول مقترحات قدمها المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، بالربط بين التمويل وإصلاح التعليم بما في ذلك محتوى الكتب المدرسية الفلسطينية.