الاتحاد الأوروبي يفرج عن الأموال المخصصة للفلسطينيين خلال 2021

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم "الثلاثاء"، أنه من الممكن تقديم تمويل أوروبي بمئات الملايين من اليورو لدعم الأراضي الفلسطينية، بعد أن تم حل المشاكل التي حالت دون تحقيق ذلك.