الاتحاد الأوروبي يقدم 25 مليون يورو مساعدات إنسانية للفلسطينيين

وبين الاتحاد الأوروبي في بيان، أن التمويل سيركز على تقديم المساعدة الصحية، بما في ذلك الرعاية النفسية من الصدمات، للمتضررين من العنف المستمر، وتداعيات الحصار على غزة وتأثير جائحة كورونا، وفقاً لـ"رويترز".