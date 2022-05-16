الاتحاد الأوروبي يقدم 25 مليون يورو مساعدات إنسانية للفلسطينيين

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، تقديم 25 مليون يورو مساعدات إنسانية؛ لتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وبين الاتحاد الأوروبي في بيان، أن التمويل سيركز على تقديم المساعدة الصحية، بما في ذلك الرعاية النفسية من الصدمات، للمتضررين من العنف المستمر، وتداعيات الحصار على غزة وتأثير جائحة كورونا، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن التمويل سيركز أيضاً على تحسين الوصول إلى التعليم للطالبات والطلبة الفلسطينيين؛ لدعم حقهم في التعليم.
ولفت إلى أن التحويلات النقدية للأسر الفلسطينية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي ستسمح لها بالحصول على السلع والخدمات الأساسية وتلبية احتياجاتها الأساسية بكرامة من خلال القدرة على الاختيار.
وأوضح الاتحاد أن نحو 1.79 مليون شخص في فلسطين، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 1.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.