الاتحاد الأوروبي يقدم 3 ملايين يورو لمعالجة أزمة ناقلة النفط اليمنية "صافر"

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، تقديم 3 ملايين يورو؛ لدعم خطة تنسقها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد البيئي الذي تشكله ناقلة النفط اليمنية "صافر" في البحر الأحمر.
وبيّن الاتحاد الأوروبي في بيان، أن "صافر" معرضة لخطر التسرب النفطي أو الانفجار الوشيك، ويجب إفراغها، وفقًا لـ"فرانس 24".
وحذّر من حدوث كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية محتملة في اليمن والبحر الأحمر، جراء ذلك.
وأوضح الاتحاد أن "صافر" يمكن أن تتسبب في اضطراب كبير في التجارة البحرية العالمية، التي تمر عبر مضيق باب المندب.
وأشار إلى أنه سيواصل الجهود للتواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين؛ لضمان توفر متطلبات التمويل الكاملة المطلوبة لتحقيق العملية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في شهر أبريل الماضي أنها ستنظم مؤتمرًا دوليًا لجمع التبرعات لمواجهة تهديد ناقلة "صافر" النفطية.