الاتحاد الأوروبي يقدم 3 مليارات يورو لمساعدة اللاجئين السوريين خلال العام الحالي والمقبل

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في المؤتمر السادس للمانحين في بروكسل: "بهدف إطلاق مؤتمر المانحين الذي أترأسه، أعلن عن مليار يورو من المساعدات للعام 2022، لتصل مساهمتنا التراكمية إلى 1,5 مليار يورو، وللعام 2023، سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي نفسه، أي 1,56 مليار يورو".