الاتحاد الأوروبي يقدم 3 مليارات يورو لمساعدة اللاجئين السوريين خلال العام الحالي والمقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، أنه سيقدّم مساعدة بقيمة 1,56 مليار يورو لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين خلال عام 2022.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في المؤتمر السادس للمانحين في بروكسل: "بهدف إطلاق مؤتمر المانحين الذي أترأسه، أعلن عن مليار يورو من المساعدات للعام 2022، لتصل مساهمتنا التراكمية إلى 1,5 مليار يورو، وللعام 2023، سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي نفسه، أي 1,56 مليار يورو".
وأضاف: "يجب ألا نتخلّى عن سوريا، فالمؤتمر السنوي في بروكسل يبلور الآمال للشعب السوري رغم أنه للأسف، لا ضوء في نهاية النفق"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وطالب ممثلي نحو 70 دولة ومؤسسة دولية حاضرين في المؤتمر بإظهار كرم مماثل في التزاماتها لضخامة الاحتياجات الإنسانية للنازحين السوريين.