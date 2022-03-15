الاتحاد الأوروبي يُقر الحزمة الرابعة من عقوباته على روسيا

أقرّ الاتحاد الأوروبي رسمياً، اليوم (الثلاثاء)، حزمة رابعة من العقوبات التي تستهدف روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا، وتشمل حظراً على الاستثمارات في قطاع الطاقة، وصادرات السلع الكمالية، وواردات منتجات الصلب.