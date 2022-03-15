الاتحاد الأوروبي يُقر الحزمة الرابعة من عقوباته على روسيا

أقرّ الاتحاد الأوروبي رسمياً، اليوم (الثلاثاء)، حزمة رابعة من العقوبات التي تستهدف روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا، وتشمل حظراً على الاستثمارات في قطاع الطاقة، وصادرات السلع الكمالية، وواردات منتجات الصلب.
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أوردته «فرانس 24»، أن الحظر المفروض على واردات الصلب الروسية، من المقدر أن يؤثر على منتجات بقيمة 3.3 مليار يورو (3.6 مليار دولار).
وأضاف أن العقوبات تشمل أيضاً تجميد أصول المزيد من رجال الأعمال، الذين يدعمون الدولة الروسية، بما في ذلك مالك نادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش.
وأشار المجلس إلى أنه لن يُسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بتصدير أي سلع فاخرة تزيد قيمتها عن 300 يورو، بما في ذلك المجوهرات.
ودخلت العقوبات حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.