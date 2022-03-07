الاتحاد الأوروبي: 5 ملايين شخص قد يهربون من أوكرانيا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع هروب ما يصل إلى خمسة ملايين أوكراني من بلادهم إذا واصلت روسيا قصفها لأوكرانيا.
وقال بوريل: "علينا أن نستعد لاستقبال نحو خمسة ملايين شخص، يجب أن نحشد كل موارد الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول التي ستستقبل هؤلاء الناس".
ووفق رويترز، أضاف "بوريل" للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في مونبيلييه بفرنسا: "سنحتاج إلى مزيد من المدارس ومزيد من مراكز الاستقبال ومزيد من كل شيء".
ووعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بإجراء مزيد من التدقيق بخصوص إنفاق الاتحاد الأوروبي على المساعدات في الدول التي دعمت روسيا دبلوماسياً، أو امتنعت عن انتقاد الغزو الروسي لأوكرانيا.