الاتحاد الأوروبي: 5 ملايين شخص قد يهربون من أوكرانيا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع هروب ما يصل إلى خمسة ملايين أوكراني من بلادهم إذا واصلت روسيا قصفها لأوكرانيا.