العالم

الاتحاد الدولي للجودو يعلّق الرئاسة الفخرية لـ"بوتين"

ردًّا على غزو روسيا لأوكرانيا
الاتحاد الدولي للجودو يعلّق الرئاسة الفخرية لـ"بوتين"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

سبق
سبق

أعلن الاتحاد الدولي للجودو، اليوم الأحد، تعليق الرئاسة الفخرية لفلاديمير بوتين، ومنصبه كسفير للاتحاد؛ ردًّا على غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال الاتحاد الدولي للجودو في بيان: "نظرًا للنزاع الحالي في أوكرانيا، يُعلن الاتحاد الدولي للجودو تعليق منصب السيد فلاديمير بوتين كرئيس فخري وسفير للاتحاد"، وفقاً لـ"فرانس 24".

و"بوتين" لاعب جودو متمرّس، غالبًا ما يُظهر الجانب الرياضي من شخصيته، ويروّج لنمط حياة صحي.

وتتناقض صورته بشكل ملحوظ مع صورة سلفه بوريس يلتسين الذي جابت مغامراته الكحولية العالم في تسعينيات القرن الماضي.

بوتين
الأزمة الأوكرانية الروسية
الاتحاد الدولي للجودو

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