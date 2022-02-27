"الاحتلال الإسرائيلي" يطلق نيران أسلحته الرشاشة جنوب ووسط قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد نيران أسلحتها الرشاشة جنوب ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أحد الأبراج العسكرية شرق دير البلح وسط قطاع غزة أطلقت وبكثافة نيران رشاشاتها تجاه مكب النفايات شرق المدينة.

وأضافت أن تلك القوات أطلقت أيضاً نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرق دير البلح، وأجبرت المزارعين على الانسحاب من أراضيهم دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

في السياق أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام، وأجبرتهم على الانسحاب من منطقة الرعي.