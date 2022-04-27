الاحتلال يداهم مخيم جنين فجراً.. ويقتل شاباً فلسطينياً

قُتِل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثلاثة آخرون، بعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين بالضفة الغربية، فجر اليوم (الأربعاء).
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مدينة جنين، بأن الشاب القتيل هو أحمد محمد لطفي مساد ويبلغ من العمر 21 عاماً.
وأضافت أن المصابين: فتى عمره 16 عاماً أصيب برصاص حي في الساق، وآخر 19 عاماً أصيب في الحوض، وثالث 19 عاماً أصيب في اليد والساق، وفقاً لـ"رويترز".
ونشر مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لاشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال إسرائيلية في شوارع المخيم.