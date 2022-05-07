‬الاحتلال يعتقل 3 أطفال فلسطينيين ويفجر منزل أسير

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الأطفال الثلاثة المعتقلين من قرية سنجل؛ وهم: علاء هيثم عصفور "11 عامًا"، ومحمد ثائر غفري، ويوسف أحمد عصفور، وكلاهما يبلغ من العمر "13 عامًا".