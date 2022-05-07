‬الاحتلال يعتقل 3 أطفال فلسطينيين ويفجر منزل أسير

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "السبت"، 3 أطفال فلسطينيين من قرية في شمال رام الله، وفجرت منزل المعتقل عمر أحمد جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الأطفال الثلاثة المعتقلين من قرية سنجل؛ وهم: علاء هيثم عصفور "11 عامًا"، ومحمد ثائر غفري، ويوسف أحمد عصفور، وكلاهما يبلغ من العمر "13 عامًا".
ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال ترافقها 100 دورية عسكرية اقتحمت بلدة السيلة الحارثية وحولتها إلى ثكنة عسكرية، وداهمت منزل المعتقل جرادات، وباشرت بهدم جدرانه ثم تفجيره بشكل كامل؛ ما أسفر عن اندلاع مواجهات أصيب خلالها ثلاثة شبان بالرصاص الحي.