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الاحتلال يقتل شابين فلسطينيين خلال عملية عسكرية في جنين
غداة إزهاقه أرواح 3 في الضفة الغربية
قُتِلَ فلسطينيان، اليوم الخميس، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة أن شابين توفيا متأثرين بجروحهما في هجوم إسرائيلي على مدينة جنين.
من جانبها، بيّنت مصادر محلية، أن الشابين قُتِلا خلال اشتباكات في قرى واقعة في محيط مدينة جنين.
من جهته، زعم جيش الاحتلال أنه ينفذ "عمليات مكافحة إرهاب" في الضفة الغربية المحتلة.
وقتل الاحتلال أمس محاميًا وشابين فلسطينيين في حوادث متفرقة في الضفة الغربية.