الاحتمالات المرعبة لمستقبل تطور الجماعات الإرهابية.. مؤشرات ودلالات

مخاطر لا محدودة

وفي كل الأحوال فإن قائمة المخاطر والمستهدفات كثيرة، وهي بشكل عام خطر على السلم والأمن ومروعة جدًّا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما ورد في ورقة بعنوان "مستقبل الإرهاب الإلكتروني" ألقيت في "الندوة الدولية السنوية الحادية عشرة لقضايا العدالة الجنائية"؛ حيث قدّم الباحث باري كولين قائمةً مرعبة بأعمال الإرهاب الإلكتروني المحتملة التي تهدد مستقبل البشرية أبرزها:

- الوصول عن بُعد إلى أنظمة التحكم في مصانع الحبوب، وتغيير مستويات مكملات الحديد، للإضرار بصحة المستهلكين.

- إجراء تعديلات عن بُعد في معالج حليب الأطفال، للإضرار بصحة الأطفال الرضع.

- تعطيل المصارف والمعاملات المالية الدولية والبورصات، لإفقاد النظام الاقتصادي الثقة فيه.

- تغيير مكونات صناعة الأدوية عن بُعد لدى شركات الأدوية.

- تغيير الضغط في خطوط الغاز، وأحمال شبكات الكهرباء؛ مما يوقع انفجارات وحرائق مروعة.

- مهاجمة أنظمة التحكم في الحركة الجوية، وجعل طائرتين مدنيتين تتصادمان، عن طريق الولوج إلى أجهزة الاستشعار في قمرة القيادة بالطائرة، وهذا ممكن أيضًا في خطوط السكك الحديدية.