الادعاء الألماني: حاكم "المركزي" اللبناني مشتبه به في قضية تجميد أصول

وشاركت "يوروجاست" في تنسيق اجتماعات بين الدول التي تحقق مع "سلامة"، الذي يشتبه الادعاء السويسري بأنه اختلس نحو 330 مليون دولار مع شقيقه رجا، وفقاً لرسالة أرسلها المدعي العام السويسري إلى المسؤولين اللبنانيين العام الماضي.