الادعاء الألماني: حاكم "المركزي" اللبناني مشتبه به في قضية تجميد أصول

ذكر الادعاء العام في ميونيخ بألمانيا أن "حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة مشتبه به في قضية، قضت وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروجاست"، اليوم (الاثنين) أنها أدت إلى تجميد أصول لبنانية قيمتها 120 مليون يورو (132 مليون دولار).
وأضاف الادعاء العام، أن بيان "يوروجاست" يشير إلى تحقيقات تخص الحاكم "سلامة"، الذي تخضع ثروته لتحقيق فيما لا يقل عن خمس دول أوروبية، والذي اتهمته قاضية لبنانية الأسبوع الماضي "بالإثراء غير المشروع"، وفقاً لـ"رويترز".
وكانت "يوروجاست" قد أشارت إلى أن الممتلكات والحسابات المصرفية المرتبطة بخمسة أشخاص يشتبه في اختلاسهم 330 مليون دولار، دون أن تحدد هوية المشتبه بهم.
وشاركت "يوروجاست" في تنسيق اجتماعات بين الدول التي تحقق مع "سلامة"، الذي يشتبه الادعاء السويسري بأنه اختلس نحو 330 مليون دولار مع شقيقه رجا، وفقاً لرسالة أرسلها المدعي العام السويسري إلى المسؤولين اللبنانيين العام الماضي.
وتحقق ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج وليختنشتاين كذلك بخصوص "سلامة".