الاستخبارات البريطانية تؤكد: روسيا عاجزة عن التقدم صوب كييف

كشف تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، عن تواصل العمليات القتالية في شمال غرب العاصمة كييف مع القوات الروسية، التي لا تزال عاجزة عن إحراز تقدم كبير.