الاستخبارات البريطانية تؤكد: روسيا عاجزة عن التقدم صوب كييف

كشف تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، عن تواصل العمليات القتالية في شمال غرب العاصمة كييف مع القوات الروسية، التي لا تزال عاجزة عن إحراز تقدم كبير.
وتضمن التقييم الإشارة إلى أن القوات الروسية لا تزال تحاصر مدن خاركيف وتشرنيهيف وسومي وماريوبول، لافتًا إلى هذه المدن لا تزال تتعرض لقصف روسي كثيف.
ووفق "رويترز"، قالت وزارة الدفاع البريطانية: يبدو أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تتمتع بنجاح كبير ضد الطائرات المقاتلة الروسية الحديثة، وربما منعتها من تحقيق أي درجة من السيطرة على الجو.