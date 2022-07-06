الاستقالات تتوالى.. عضوان جديدان يغادران حكومة "جونسون"

وبيّن أنه ليس لديه خيار آخر، بعدما نقل بحسن نية معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء، وتبين أنها غير صحيحة، وفقاً لـ"رويترز".