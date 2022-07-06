الاستقالات تتوالى.. عضوان جديدان يغادران حكومة "جونسون"

أعلن عضوان جديدان في الحكومة البريطانية استقالتهما، اليوم (الأربعاء)، غداة قرار مماثل اتخذه وزيرا الصحة والمال؛ وهو ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء بوريس جونسون الضالع في سلسلة من الفضائح.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات ويل كوينس استقالته.
وبيّن أنه ليس لديه خيار آخر، بعدما نقل بحسن نية معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء، وتبين أنها غير صحيحة، وفقاً لـ"رويترز".
واستقالت لورا تروت بدورها من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، وعزت قرارها إلى فقدان الثقة في الحكومة.