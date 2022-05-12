الاعتماد على الذكاء الاصطناعي سيمكننا من تجنب مخاطر التسونامي

كما أشار هذا الجيوفيزيائي في معهد البحوث التنموية في تصريحات لوكالة فرانس برس إلى أن هذه الأدوات تميل عند تخطي الزلزال قوة معينة (8 درجات على مقياس ريختر)، إلى "بلوغ مرحلة إشباع وحصر التوقع بحد أقصى عند 8 درجات بصرف النظر عن القوة الفعلية".