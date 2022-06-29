الاقتصاد الأمريكي انكمش أكثر من المتوقع في الربع الأول من 2022

وأوضحت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 1.6 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، معدلة بالخفض وتيرة التراجع البالغة 1.5 في المئة التي أوردتها الشهر الماضي، وفقًا لـ"رويترز".