الاقتصاد الأمريكي انكمش أكثر من المتوقع في الربع الأول من 2022

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بأكثر قليلاً من المتوقع في الربع الأول من العام، وسط عجز تجاري قياسي واختناقات في سلاسل التوريد.
وأوضحت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 1.6 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، معدلة بالخفض وتيرة التراجع البالغة 1.5 في المئة التي أوردتها الشهر الماضي، وفقًا لـ"رويترز".
وتوقع خبراء اقتصاديون أن تبقى وتيرة الانكماش دون تغيير عند 1.5 بالمئة.
وسجل أكبر اقتصاد في العالم نموًّا قويًّا، بلغ 6.9 بالمئة في الربع الرابع من 2021.