العالم
الانتخابات اللبنانية.. انطلاق المرحلة الثانية المخصصة للمغتربين
تشمل 48 دولة حول العالم
انطلقت اليوم (الأحد)، المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية المخصصة للمغتربين اللبنانيين، الذين يبلغ عددهم 194 ألفاً و348 شخصًا، في 48 دولة حول العالم.
وتنتهي العملية الانتخابية صباح غدٍ مع إقفال صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة، حيث انطلقت المرحلة الأولى في الخارج، أمس الأول في 9 دول عربية، وفي إيران، وفقاً لـ"فرانس 24".
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، عند وصوله إلى وزارة الخارجية: "ما تقومون به ليس عملاً سهلاً، أتمنى أن تتحسن الأمور في الانتخابات المقبلة، بحيث تكون أسهل من اليوم، وهناك إمكانية أن يكون هناك كود للتصويت، وتأتي النتيجة دون صناديق في أقل كلفة على الدولة".
ولا يتوقع محللون أن تُغيّر الانتخابات المزمعة في منتصف الشهر الجاري، المشهد السياسي العام، في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق.