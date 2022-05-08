الانتخابات اللبنانية.. انطلاق المرحلة الثانية المخصصة للمغتربين

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، عند وصوله إلى وزارة الخارجية: "ما تقومون به ليس عملاً سهلاً، أتمنى أن تتحسن الأمور في الانتخابات المقبلة، بحيث تكون أسهل من اليوم، وهناك إمكانية أن يكون هناك كود للتصويت، وتأتي النتيجة دون صناديق في أقل كلفة على الدولة".